Incredibil! Politia a ajuns astazi in cantonamentul Astrei, dupa scandalul urias iscat in vestiar! Jucatorii il vor plecat pe Abang

Politistii au mers astazi in cantonamentul Astrei, dupa ce un jucator al echipei giurgiuvene a depus plangere pe numele lui Anatole Abang, colegul sau din atac.

In cursul zilei de astazi, Politia si-a facut aparitia la baza de pregatire a Astrei, pentru a investiga acuzatiile aduse de colegi atacantului Anatole Abang. Jucatorii il acuza pe Abang ca le-a furat banii si le-a copiat cardurile.

Abang a dat declaratii, fiind insotit de un translator. De asemenea, el s-a aparat, spunand ca acuzatiile care i se aduc nu sunt adevarate.

Pe de alta parte, jucatorii Astrei vor ca Abang sa plece cat mai repede de la echipa.

"Cum sa mai jucam cu astfel de om in echipa, sincer acum? Nici macar cand eram la juniori si aveam colegi cu o situatie financiara precara nu se intampla asa ceva. iti dai seama ca multi dintre noi nici nu-l mai bagam in seama. Desi e colegul meu, sper sa plece in vara, pentru ca nu mai poate avea nimeni incredere in el", a spus unul dintre jucatori, citat de Gazeta Sporturilor.