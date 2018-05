Becali l-a blocat pe Gnohere! Suma uriasa ceruta pentru a-l lasa pe Bizon sa plece si ce oferta are atacantul

Harlem Gnohere este golgheterul stelistilor in acest sezon si a devenit o tinta pentru cluburi din strainatate. Printre acestea se afla si Ludogorets.

Bulgarii de la Ludogorets, dar si echipe din zona Golfului il doresc pe Bizonul Gnohere. Transferat in urma cu un an si jumatate de FCSB, de la rivala Dinamo, Gnohere este cel mai bun marcator al ros-albastrilor in acest sezon, chiar daca de multe ori a inceput din postura de rezerva.

Gazeta Sporturilor scrie ca Becali le-a transmis echipelor interesate de Gnohere ca vrea un pret cu adevarat prohibitiv: 5 milioane de euro!

In urma cu o luna, Becali spunea ca vrea 3 milioane pe Gnohere si 5 miliioane pe Alibec. Acum, in schimb, acesta s-a schimbat si vrea 5 milioane pentru golgheterul sau si doar 1.7 milioane pentru "problematicul" Alibec.

Pe de alta parte, Becali a fixat acest pret tocmai pentru ca nu este intocmai decis sa il vanda pe Gnohere. Acesta vrea sa scape de Alibec si nu isi doreste ca echipa sa ramana fara niciun atacant de meserie.