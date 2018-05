Luni si-a anuntat retragerea, astazi a semnat cu o alta echipa din Liga I: "E un castig pentru noi". Unde merge Croitoru

Marius Croitoru si-a anuntat luni retragerea din activitatea de jucator profesionist. La 37 de ani, el si-a reziliat contractul cu ACS Poli.

Marius Croitoru si-a reziliat luni contractul cu ACS Poli Timisoara, echipa la care juca din 2015. Astazi, el a revenit la FC Botosani, dar nu ca jucator, ci ca membru al staffului tehnic!

Croitoru a fost cooptat in stafful lui Costel Enache.

Valeriu Iftime s-a aratat incantat de revenirea lui Croitoru la Botosani.

"Avem doua noutati. O sa vina Marius Croitoru in staful tehnic al lui Costel. Eu cred ca este un castig pentru noi. Legat de celelalte evenimente pe care domnul presedinte Catalin Anton le coordoneaza, adica echipa a doua si terenul cu gazon sintetic, lucruri pe care noi credem ca sunt importante pentru evolutia noastra si in conditiile astea staful trebuie marit. Marius Croitoru este un fotblist care a jucat la noi, care iubeste Botosaniul, iar pentru mine orice valoare, plus valoare adaugata stafului nostru este importanta. Costel este un om cu mare echilibru si din capul locului a fost de acord si a acceptat", a spus Iftime, citat de ProSport.

De-a lungul carierei, Marius Croitoru a jucat la FCM Bacau, FC Vaslui, Steaua, Ceahlaul, Poli Iasi, Atyrau, Astra, Botosani si ACS Poli.