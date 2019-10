BREAKING NEWS | VESTE TERIBILA pentru Becali! FCSB ar putea avea interzis la transferuri! Vicecampioana Romaniei a fost reclamata la FIFA! Anuntul momentului

Gikiewicz a dat FCSB in judecata.

Atacantul polonez Lukasz Gikiewicz a fost scos din lot ros-albastrilor dupa ce a venit gratis la inceputul lunii august a acestui an. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a spus la acea vreme il va pastra pe polonez daca acesta va confirma prin prestatiile sale.

Becali nu a fost multumit de prestatiile lui Gikiewicz, astfel ca i-a transmis acestuia ca e liber sa plece si a recurs la diferite pentru a-l convinge pe polonez sa plece. A fost scos de pe grupul de Whatsapp al echipei, i-a fost luata masina oferita de club, un autoturism Kia, iar in schimbul acesteia i-a fost dat un Matiz, Vintila i-a interzis atacantului polonez sa mai participe la antrenamente.

Gikiewicz a fost trimis la echipa a doua a ros-albastrilor, iar acesta a luat legatura cu avocatul sau pentru a intenta un proces impotriva FCSB-ului. In prima instanta, Georgi Gradev, avocatul lui Gikiewicz a trimis o notificare catre FCSB prin care ii acuza pe oficialii ros-albastrilor ca "incearca sa-l hartuiasca si sa-l intimideze pe fotbalist pentru a-l forta sa-si rezilieze contractul".

Ieri, avocatul fotbalistului a anuntat ca a fost reziliat unilateral contractul, cu "justa cauza" inca din 20 septembrie, insa polonezul isi cere salariul pana in iunie 2020 si solicita FIFA sa impuna clubului interdictie la transferuri.

"Stirile cu Gikiewicz in vacanta din Croatia sunt inca o dovada ca oamenii de la FCSB nu se simt comfortabil sa spuna adevarul. Ei dau informatii false presei. Lukasz e in Croatia pentru ca acolo locuieste acum, nu pentru ca e in vacanta. Si-a terminat contractul inca din 20 septembrie si am facut deja o plangere la FIFA pe 30 septembrie. In plangere, cerem toti banii pana la finalul contractului si o interdictie de a mai face transferuri pentru FCSB. Ei voiau sa-i faca o actiune disciplinara, dar dupa ce i-am notificat despre realizarea contractului nu a mai raspuns nimic", a spus Gradev, avocatul lui Gikiewicz pentru GSP.