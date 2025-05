FCSB – Dinamo, scor 3-1, a lămurit, în mare măsură, problema câștigării titlului, în acest sezon. Nu că acest subiect ar fi fost greu de descifrat, însă acum avem niște calcule simple, după cum sport.ro le-a prezentat aici.

Drumul roș-albaștrilor spre victorie, în derby, a fost deschis de golul lui Daniel Bîrligea (25 de ani) din minutul 23. Până la finalul primei părți, FCSB avea să facă din Dinamo un veritabil „sac de box“. Și n-a fost pentru prima dată, când roș-albii au trăit o asemenea umilință fotbalistică, după cum sport.ro a arătat aici.

După derby, Bîrligea a spus că FCSB a prins aripi, văzând cum Dinamo e la pământ, în primele 45 de minute ale duelului de pe Arena Națională.

„În prima repriză, am profitat, pentru că am simțit că ei au intrat foarte prost, iar nouă ne ieșea totul. Poate că ar fi trebuit, totuși, să ținem puțin mai mult de minge, să ne calmăm, ca să avem luciditate după. Am făcut o repriză perfectă și apoi ne-am cam lăsat pe spate (n.r. – după pauză). Ei au crescut, noi am scăzut, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Mai e un pic (n.r. – până la titlu). E un sentiment foarte frumos“, a declarat Bîrligea, ajuns la 20 de goluri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon.