Becali scoate un titular din primul 11 al lui Andone si baga un pusti pe care vrea sa-l vanda! "Greseste sau nu greseste, el joaca!"

Becali schimba poartarul la FCSB.

FCSB va schimba portarul in noul sezon. Cristi Balgradean (31 de ani) va fi inlocuit de Andrei Vlad (20 de ani), anunta chiar patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali.

Becali vrea sa faca profit de pe urma lui Andrei Vlad, rezerva lui Ionut Radu la nationala U21, iar pentru asta a decis sa il impuna in primul 11 al FCSB-ului.

Cu doar 8 meciuri in Liga I pentru FCSB in doi ani, Vlad ii va lua locul titularului de drept de pana acum. Balgradean a jucat in 34 de partide in stagiunea trecuta.

Becali: "Vlad o sa apere indiferent daca greseste sau nu"



"Vlad intra in poarta. Greseste, nu greseste, el sta in poarta!

Ca sa va zic mai diplomat: eu nu ma pricep, antrenorul stie si hotaraste", a spus Becali la Digi.