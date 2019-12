Becali poate sa REGRETE decizia! L-a dat afara pe Tsoumou, dar jucatorul e cautat de bogatii din fotbal! Cu cine poate semna

Atacantul o va parasi pe FCSB in ianuarie, iar ofertele au inceput sa curga.

Juvhel Tsoumou a ajuns la FSCB in septembrie, liber de contract, si a debutat contra Univeristatii Craiova, cand a marcat si golul decisiv al victoriei. Cu toate acestea, Becali nu a fost impresionat si l-a trecut pe lista neagra cu jucatori de care vrea sa scape in aceasta iarna.

Atacantul a declarat ca s-a inteles cu cei de la FCSB si ca in luna ianuarie isi va rezilia contractul, potrivit Telekomsport.

"Am avut o intelegere cu cei de la FCSB ca in ianuarie vom rezilia contractul. Pentru mine a fost o experienta buna aici. Am avut sansa sa joc, dar nu am avut timp, timpul pe care mi l-au dat a fost scurt si am avut cateva suturi, am inscris, asta te astepti de la un atacant. Dacă si clubul ar fi putut să-mi spună de ce nu mă mai vrea ... Ma pot duce acasa sa ma uit in oglinda si sa spun ca am facut tot ce era posibil, dar daca nu a mers nu are legătura cu faptul ca eu nu am incercat si nu am luptat, pentru ca eu am vrut sa joc.

Sunt intr-o pozitie ingrata, nu pot spune de ce s-a intamplat asa. Cateodata tine doar de o decizie. Antrenorul ia decizia si eu sunt jucatorul. Raman profesionist, pot spune ca mi-am făcut treaba. Nu pot spune nimic de rau. Cateodata merge si cateodata nu.

Cred ca pentru ambele parti a fost mai bine, pentru ca eu vreau sa joc si este mai buna aceasta decizie. Ma va ajuta si pe mine pentru ca nu am facut nimic rau, nimic gresit, apreciez timpul petrecut, apreciez sansa primita si experienta avuta, am invatat multe in cateva luni despre ce e fotbalul in Romania", a declarat Tsoumou pentru sursa citata.

In ceea ce priveste urmatoarea destinatie, acesta a spus:

"Am jucat trei meciuri la FCSB, am marcat un singur gol, dar am in continuare oferte. Agentul m-a sunat astszi si mi-a spus ca are cateva oferte din MLS, Norvegia, Suedia... I-am spus ca nu vreau sa plec in Asia, pentru ca am avut si din Asia"

In varsta de 29 de ani, Juvhel Tsoumou este cotat la 400.000 de euro, conform transfermarkt.com.