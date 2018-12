Becali trebuie sa se grabeasca! Au venit deja ofertele pentru DISTRUGATORUL care ii poate lua locul lui Gnohere! Anunt de ultima ora

Una dintre solutiile pe care Becali le avea in vedere pentru a-l inlocui pe Gnohere vine cu perioada limitata!

Juvhel Tsoumou (27 de ani), atacantul cu 4 goluri marcate in acest sezon la Hermannstadt, le-a atras atentia stelistilor. Fost jucator la Eintracht Frankfurt sau Preston, Tsoumou a venit in Liga 1 in vara din Cipru, unde juca pentru Ermis. S-a impus rapid in Romania si a devenit om de baza in atacul Sibiului atat pentru Alexandru Pelici, cat si pentru Vasile Miriuta.

Interesul FCSB nu e singura veste buna pentru Tsoumou. Varful mai are variante de transfer in Rusia si in Emiratele Arabe Unite, sustin sursele sport.ro. Hermannstadt ar agrea o despartire, avand in vedere ca nu a platit niciun ban pentru Tsoumou si ar putea scoate cateva sute de mii bune in schimbul sau.