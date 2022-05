Becali nu este mulțumit de evoluțiile lui Vinicius și Andrei Miron. Primul va pleca de la FCSB, iar lui Miron i s-a transmis că are ușa deschisă în cazul în care primește oferte de la alte cluburi.

În timp ce vorbea despre profilul fundașui central pe care l-ar vrea la FCSB, Becali și-a amintit de Florin Gardoș, prezent în studioul emisiunii Ora Exactă în Sport.

Cum l-a făcut Becali pe Gardoș să zâmbească în direct: ”A fost o afacere bună”

Dialogul dintre Mihai Mironică și Gigi Becali l-a făcut pe fostul fundaș de la FCSB să zâmbească. Și patronul FCSB și-a adus aminte cu drag de Gardoș, mai ales că acesta a adus în conturile clubului 6,8 milioane de euro, de pe urma transferului său la Southampton, în 2014.

Gigi Becali: Eu am nevoie de fundași centrali de 24-25 de ani, puternici, care să dea cu capul. Așa ca Gardoș, cum dădea cu capul. Nu numai că am făcut performanțe, am luat bani pe el! Pe mine mă interesează banii, am luat bani pe el! Măcar de-aș mai avea vreo 2-3 de Florin Gardoș să mai iau câteva milioane!

Florin Gardoș: A fost o afacere bună!

Florin Gardoș a decis să se retragă la vârsta de 33 de ani, după o ultimă experiență la Academica Clinceni, de care s-a despărțit în luna aprilie a acestui an.