Becali, aroganta extrema in razboiul cu Steaua: "O sa dau 1000 de euro prima fiecarui jucator care le da gol. O sa ajunga inapoi in liga a 4-a"

Becali nu renunta la disputa cu Steaua. E convins ca echipa Armatei va ajunge inapoi in Liga a 4-a.

Gigi spune ca proiectul CSA este destinat esecului si ca Steaua se va intoarce in Liga a 4-a. Daca totusi nu se va intampla asta, Becali e gata sa puna o prima de 1000 de euro pentru fiecare gol marcat imptriva Stelei de fotbalistii FCSB, in cazul in care se va ajunge vreodata la confruntare directa.

"Ce sa vrea la CSA? Trebuie totul cu Hotarare de Guvern. Acolo e patrimoniul armatei. Nu stiu cine are curaj! Cand a preluat Paunescu echipa, s-a luat pe Hotarare de Guvern. Bunurile trebuie predate la noua asociatie. E un bun public. Stadionul ala... neaparat, toate cheltuielile costa un milion sau doua pe an. Nu poate armata sa spuna cine joaca acolo.

Marca Steaua trebuie data prin Hotarare de Guvern. Nu da nimeni mai mult de 100 000 pe marca. O sa spuna judecatorul: 'Cum ii ceri lui Becali milioane?' O s-o ia de la capat in liga a 4-a. Ei nu au pornit sa faca ceva, au pornit pe dusmanie contra mea. Ei nu au facut sa creeze, au facut sa distruga. Lumina va strabate intunericul.

Daca vor veni in Liga 1, atunci veti vedea. Voi plati 1000 de euro golul. Daca le dau 10 goluri... Poate dau 2000 golul. Atat o sa platesc doar ca sa rad. 2000 sau 1000 golul. 14 000 prima la jucatori. 15-0. De la 10 in sus, dau numai cate 1000. Asta e mandrie, dar mai glumim, mai radem. Sa fie sanatosi. Fiecare tine cu cine vrea. Pentru mine e bine. Nu mai suport sa ma cert cu cineva.

Ei au treaba lor, eu am FCSB - Steaua Super Steaua. Nu-mi trebuie scandal. Nu ma duc acolo, sa stea linistiti suporterii. Daca vin sa ma roage ca sa nu intre la puscarie, intru si eu. Daca i-am ironizat putin, sa ma ierte", a spus Becali.