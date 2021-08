Becali anunță că a fost căutat pentru a-l vinde pe Tănase după ce i-a prelungit contractul! Din ce țară e echipa 

Florin Tănase (26 ani) a decis să își prelungească înțelegerea cu FCSB, deși afirmase în repetate rânduri că vrea să plece de la echipă.

Căpitanul roș-albaștrilor a semnat prelungirea contractului, în urma căreia a devenit cel mai bine plătit jucător al echipei lui Gigi Becali. Tănase are un salariu de 30 000 de euro lunar, după cum a dezvăluit chiar patronul după ce a confirmat că s-a înțeles cu jucătorul.

Finanțatorul a dezvăluit că fost contactat de un club din Germania pentru a-l transfera pe Florin Tănase, care are o clauză de reziliere mai mică acum față de suma pe care o cerea inițial Becali.

„Crețu nu mai face parte din lotul nostru, Crețu, la revedere. La Tănase a fost o discuție cu cineva din Germania, dar el are o clauză, nu mai depinde de mine”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

„Nu mai cost cinci milioane, a venit Black Friday mai devreme!”



Tănase a vorbit la conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid despre decizia de a-și prelungi contractul și a dezvăluit că încă se gândește la plecare. Mai mult, căpitanul a explicat și la ce s-a gândit în momentul în care a acceptat să semneze.

„Am ezitat acum câteva luni, am stat mai bine și m-am gândit și am luat această decizie. Cred că e o decizie bună și pentru mine, dar și pentru club, astfel nu plec liber și clubul nu pierde banii pe care i-a dat pe mine. Am luat decizia bună, e și clubul liniștit și eu. Am clauza de trei milioane, nu mai cost cinci milioane, a venit Black Friday mai devreme.

Am rămas și cu gândul la titlu, dar și cu gândul de a pleca. M-am gândit că aș pleca mai ușor”, a spus Florin Tănase la conferința de presă.

