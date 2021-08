EXCLUSIV | Sora lui Florin Tănase lucrează pentru Becali, iar patronul FCSB e mândru de ea: „A devenit foarte bună!”

Din articol Tănase a prelungit până în iunie 2025

Sora lui Tănase lucrează la clinica lui Becali!

În contextul noii înțelegeri dintre FCSB și atacantul Florin Tănase, Gigi Becali a dezvăluit că sora acestuia lucrează la el la clinică.

Potrivit spuselor lui Becali, Cristina Tănase lucrează la clinica sa de cinci ani de zile, timp în care s-a perfecționat și a devenit un stomatolog foarte priceput.

„Tănase are o familie foarte frumoasă, sora lui este doctor stomatolog la mine la clinică. Am făcut două scaune de dentist ca să ajut oamenii săraci, le face gratis. Am angajat-o pe ea, e acolo de cinci ani și a devenit foarte bună chiar, sora lui Tănase.

Ce să cauți tu să pleci în Turcia, să pleci în Arabia să joci?”, a spus Gigi Becali ald PRO X, în cadrul emisiunii Ora exactă în sport.

Tănase a prelungit până în iunie 2025

Florin Tănase și FCSB au semnat o nouă înțelegere valabilă până în 30 iunie 2025. Până la finele acestui sezon, atacantul va încasa un salariu de 20 de mii de euro pe lună, iar începând cu sezonul viitor, salariul său va crește cu 10 mii de euro (30 de mii).

5 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, potrivit transfermarkt.com

Tweet Gigi Becali FCSB Cristina Tanase Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!