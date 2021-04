Becali a auzit plansul CFR-ului impotriva lui Hategan si a sunat in direct: "Nenea Iedi, 10 puncte o sa avem avans peste 9 zile, nenea Iedi! Ai auzit, nenea Iedi?!" De ce rade de Iordanescu

Gigi Becali a intervenit in direct la Digisport dupa jocul dintre CFR si Craiova.

Campionii s-au plans de arbitrajul lui Hategan, pe care nu-l mai vor la meciurile lor. Becali e de partea centralului si spune ca a luat toate deciziile corect.

Gigi rade de Edi Iordanescu si ii transmite ca peste 9 zile va avea 10 puncte in spatele FCSB.

"Au zis ca i-a facut varza Hategan. Ce varza? N-a fost penalty la nicio faza. La Debeljul e fault in atac, el s-a bagat in fundas sa-i puna piedica, nu-l interesa mingea.

Sa vedem reluarea de la Camora cu mana pe minge, reluarea de la Miron care sare dupa minge si se da penalty la meciul nostru. Kovacs sa nu ne mai arbitreze pe noi, iar Hategan sa ii arbitreze pe ei CFR).

Li se intuneca mintea, ca la draci. Hategan a aratat adevarul, dreptatea si lumina. CFR vrea penalty la misto, sa primeasca ei penalty la misto, sa primeasca ei degeaba. Asa sunt obisnuiti.

Vreau sa mai intreb ceva: putem sa venim si noi cu faze cum au venit ei? O sa venim cu 20 de faze de penalty in ultimele 10 meciuri. Am avut unul sau doua penalty-uri pe meci. Clare au fost penalty-urile! Eu vreau sa vad fazele analizate.

Nenea Iedi, se face dreptate! Nenea Iedi! Nu mai am nicio emotie cu Sepsi. Nu ca sunt convins, dar cat timp am punct in fata CFR-ului nu mai am emotii. La fiecare meci va fi lupta. Vreau la fiecare meci sa am punctul in fata. Vreau sa-i bata si Botosani, si noi, si hai noroc nenea Iedi! Asa va fi, nenea Iedi! Face Dumnezeu dreptatea, nenea Iedi! Mai sunt 9 zile pana vom avea avans 10 puncte fata de CFR si fata de nenea Iedi! Ca sa vada nenea Iedi dreptatea", a spus Becali la Digisport.