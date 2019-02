Noul ELTON din Liga 1! Un pusti de 1,59 metri a debutat azi in Romania. Moment senzational in prelungirile meciului

Un pusti de 17 ani de la Voluntari a atras toate privirile in finalul meciului cu Sepsi.

Doua motive de sarbatoare au fost pentru Bergodi dupa victoria contra surprizei sezonului. Cele 3 puncte si debutul pustiului Florin Balan. Inalt de doar 1,59, atacantul abia a implinit 17 ani! Remarcat la grupele de juniori ale clubului si in meciurile echipei secunde, Balan a fost promovat de Bergodi in aceasta iarna. Balan nu e doar printre cei mai tineri fotbalisti din Liga 1. E si cel mai mic de inaltime!



Fotbalistul a prins in teren primele minute dupa ce i-a luat locul in prelungirile jocului lui Gabi Deac.