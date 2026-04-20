Echipa antrenată de Costel Gâlcă a ajuns la patru partide consecutive fără succes în play-off, cedând la limită pe terenul oltenilor. Unicul gol al confruntării a fost înscris cu o lovitură de cap de Al-Hamlawi, imediat după pauză, în urma centrării lui Mekvabishvili.

Analiza jocului prestat de giuleșteni

Titularizat în Bănie, Olimpiu Moruțan a părăsit terenul în minutul 68, locul său fiind luat de Alexandru Dobre, fără să aibă realizări notabile. Jocul fotbalistului a fost disecat de Basarab Panduru, care nu i-a menajat nici pe jucătorii introduși de pe margine pe parcursul reprizei a doua.

„Preocupaţi să-i pună în formă mereu pe cei doi (n.r. Moruţan şi Paraschiv), i-au pierdut pe ceilalţi. Moruţan, uitându-te la meci, pare că nu poate nici în dreapta, nici în stânga, nici în centru, pare că poate pe bancă. El e un băiat excepţional, dar nu poate, chiar dacă vrea”, a spus Panduru, potrivit Primasport.

Fostul internațional a punctat că schimbările efectuate de staff-ul tehnic nu au adus un plus pe faza ofensivă, lăsând echipa fără soluții reale.

„Te aşteptai ca, în faza asta a campionatului, să vezi ceva, dar jucătorii care vin de pe bancă nu aduc nimic, nimic. Mai bine nu-l scoteam pe Petrila, ca să-l bag pe unul care nu face nimic. La fel, îl scot pe Dobre, iar rezerva nu aduce nimic. Tu, ca antrenor, nu mai înţelegi ce să faci?”, a transmis fostul internațional.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe treapta a doua a clasamentului, la egalitate de puncte (39) cu liderul Universitatea Cluj. De partea cealaltă, Rapid rămâne cu 32 de puncte, ocupând poziția a patra.