Balaj, dorit la Cluj! Ca arbitru a fost acuzat de Porumboiu că i-a avantajat pe ardeleni

Fostul arbitru român a recunoscut că se află în discuții cu campioana României, însă a dezvăluit că nu a oferit încă un răspuns final, urmând ca săptămâna viitoare să meargă la Cluj pentru a negocia termenii contractului.

Balaj este tentat să accepte oferta celor de la CFR, potrivit gsp.ro, care îi propun un salariu de 10.000 de lei pe lună, însă pune unele condiții.

„Nu am dat un răspuns final. E onorant, din punctul meu de vedere, vorbim despre un club important, cu cele mai mari rezultate din fotbalul românesc. Îmi place Clujul ca oraș, îmi plac oamenii de acolo. M-aș putea reîntoarce acolo unde am copilărit, unde mi-am petrecut tinerețea și nu ascund că fotbalul rămâne viața mea.

Am nişte principii peste care nu voi trece, indiferent de conjunctură. Este exclus să mă schimb și să-mi încalc filosofia de viață și principiile pe care le-am avut întotdeauna”, a declarat Balaj zilele trecute la Telekom Sport.

În trecut, Adrian Porumboiu l-a acuzat că a făcut jocul CFR-ului

„Când am luat hotărârea, prostească, de a intra în fotbal, nu am știut în ce intru. Numai sosuri picante și urât mirositoare vin din treaba asta. Văd că un arbitru mă dă acum în judecată. Păi, nu ți-e rușine, mă, să mă dai în judecată? E vorba de Balaj. Are ifose d-astea, țâfne de cartier mărginaș.

Păi, ai fost, mă, acolo cu Paszkany! Ai fost parte la furat. Da, mergem la judecată. Nu mi-e frică. Am spus că în spatele vitrinei cu trofee de la CFR Cluj e și poza lui. O să probez în instanță. Nu are cum să câștige niciodată. Am niște date... Mă duc cu casetele la tribunal. Dar am altă apărare, am cu ce să justific afirmațiile. Sunt beton”, spunea Porumboiu.

Porumboiu, dat în judecată de Cristi Balaj



Cristi Balaj l-a chemat în fața instanței pe Adrian Porumboiu, fostul finanțator al FC Vaslui, după ce acesta l-a acuzat că în perioada în care a activat ca arbitru a făcut jocul CFR-ului.

„A făcut acuzații la adresa mea, spunând că din cauza mea a pierdut titlul cu Vaslui și a afirmat că știe precis că eram pe statul de plată a celor de la CFR. A mai afirmat că am fost dopat, făcând aluzie la locul de muncă unde îmi desfășor activitatea.

L-am chemat în instanță, vom avea un proces, din cauza pandemiei s-a amânat procesul, însă va fi reluat. Declarațiile lui m-au făcut să reiau statistica, să analizez meciurile pe care le-am arbitrat”, a declarat Cristi Balaj pentru Pro X.