Cristi Balaj ar putea deveni noul președinte al clubului CFR Cluj.

Fostul arbitru este dorit de Dan Petrescu și Neluțu Varga la Campioana României, pentru a-l înlocui pe Marian Copilu. El a confirmat, în exclusivitate pentru PRO X, că a purtat discuții cu CFR și că acestea urmează să fie finalizate.

Balaj va merge la Cluj pentru a purta negocieri cu CFR, urmând ca mai apoi să decidă dacă va semna sau nu cu CFR Cluj.

”Am vorbit cu dânșii, s-au purtat discuții, nu s-a dezvoltat foarte mult subiectul pentru că urmează să ne întâlnim, nu am dat un răspuns, în acest moment măm concentrez pe jobul pe care îl am, la antidopping aici am multe proiecte începute și prioritar este să trimitem în parlament noua lege de prevenire și combatere a dopajului, sper ca la ședința de guvern din această săptămână să avem un Guvern.

Săptămâna viitoare voi merge la Cluj să port un dialog pentru că sunt anumite amănunte care sunt importante pentru mine și clar, după acele discuții voi lua o decizie. Mi-au făcut memoriu la UEFA, CFR Cluj și Poli Timișoara sunt singurele echipe care mi-au făcut memoriu la UEFA.

Am auzit tot felul de discuții dar eu n-am cum să răspund. Îmi doresc să rămân același, indiferent unde voi ajunge, să rămân neschimbat, să am aceeiași prieteni, să mă comport identic, faptul că voi fi primit, deja problema nu este la mine, este la cei ce mă privesc diferit”, a spus Cristi Balaj, președintele Agenției Naționale Anti-Dopping, la Ora Exactă în Sport.