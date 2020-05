SCANDALUL Balaj - Porumboiu se muta la TRIBUNAL! Runda noua de reprosuri IN DIRECT 

Scandalul dintre Cristian Balaj si Adrian Porumboiu este pe cale sa se mute in instanta.

Cei doi au intrat in colimator inca de anul trecut, dupa un schimb de replici dure, in care amandoi si-au facut acuzatii legat de modul de arbitraj al fiecaruia.

Adrian Porumboiu l-a acuzat pe Balaj ca a favorizat-o pe CFR in numeroase meciuri, afirmand chiar ca s-ar afla pe statul de plata al clujenilor. Cristian Balaj a ales sa ii dea replica lui Porumboiu, insa in instanta, dupa cum a declarat in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"A facut acuzatii la adresa mea, spunand ca din cauza mea a pierdut titlul cu Vaslui si a afirmat ca stie precis ca eram pe statul de plata a celor de la CFR. A mai afirmat ca am fost dopat, facand aluzie la locul de munca unde imi desfasor activitatea.

L-am chemat in instanta, vom avea un proces, din cauza pandemiei s-a amanat procesul, insa va fi reluat. Declaratiile lui m-au facut sa reiau statistica, sa analizez meciurile pe care le-am arbitrat", a declarat Cristian Balaj la PRO X.