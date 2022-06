Cristi Balaj a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Alex Chipciu

Președintele campioanei României a confirmat faptul că jucătorul ar vrea să se despartă de echipa pentru care evoluează din iarna anului 2020.

Cristi Balaj: ”E dorința ambelor părți, să vedem ce soluții vom găsi”

”Da, am discutat cu Chipciu. E dorința ambelor părți, să vedem ce soluții vom găsi. El mai are contract un an de zile, este vorba de bani.

Avem oferte pentru jucători. Vom vinde. Sunt jucători care au evoluat, care au câștigat campionatul, pe care Petrescu i-a pregătit. Pentru Petrila există oferte, dar nu sunt din țară, iar discuția este diferită. Rămâne de văzut în ce măsură ne vom înțelege.

Trebuie să fie o ofertă care să ne mulțumească. În acest moment, cele mai multe șanse e să rămână încă un an de zile la noi”, a spus Cristi Balaj, la Digi Sport.

Despre Chipciu s-a scris de mai multe ori că ar avea un salariu mare pentru Liga 1, de 30.000 de euro lunar. Oficialii celor de la CFR Cluj au fost, de-a lungul timpului, ”darnici” la capitolul salarii. Ne amintim că Julio Baptista a venit în România pe final de carieră și era renumerat cu 50.000 de euro lunar, mult peste media campionatului românesc.

În două sezoane și jumătate la CFR Cluj, Chipciu nu a fost titular incontestabil. Chiar și în sezonul recent încheiat a prins 25 de partide în toate competițiile, multe dintre acestea din postura de rezervă.

Chipciu ar mai avea un an de contract cu CFR Cluj.

Transfermarkt îi oferă o cotă de piață de 650.000 de euro fostuluicampion cu FCSB, Anderlecht și CFR Cluj! Chipciu se poate lăuda și cu 46 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat șase goluri.