Chiar dacă ardelenii l-ar fi preferat pe Dan Petrescu, faptul că experimentatul antrenor se confruntă cu anumite probleme medicale, a făcut dificil ca această mutare să se concretizeze.

Emilian Hulubei: ”Majoritatea jucătorilor au două luni de salarii restante!”

Pancu a mărturisit că a purtat anumite negocieri cu ardelenii și a dezvăluit că sunt șanse mari să semneze cu formația din Gruia. Ardelenii se află într-o situație delicată din cauza rezultatelor, dar se confruntă și cu probleme financiare.

Președintele AFAN, Emilian Hulubei, a dezvăluit ce datorii sunt la CFR Cluj. Conform lui Hulubei, șapte cluburi din cele 16 participante în Superliga României au restanțe salariale.

Nu face excepție nici CFR Cluj, care, potrivit GSP, ar fi în urmă cu două salarii.

”Sunt probleme financiare și la CFR. Au întârzieri la plată - majoritatea jucătorilor au două luni de salarii restante, plus câteva bonusuri neîncasate din sezonul trecut.

Situația apasă asupra echipei. Când ești jucător profesionist și nu ești plătit, mintea îți stă la problemele financiare, la datoriile pe care le ai. Mulți au credite la bancă, și-au cumpărat case, mașini. Când nu ești plătit, e o presiune suplimentară asupra psihicului”, a spus Emilian Hulubei.