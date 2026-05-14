După 0-0 în cele 90 și 120 de minute, finala de la Sibiu a ajuns la loviturile de departajare. Universitatea Craiova s-a impus cu 6-5, fundașul Iulian Cristea fiind singurul care a ratat.

Cristiano Bergodi, după finala Cupei României: "Sezon ratat pentru U Cluj? Ce glumă!"

La conferința de presă de după meci, Cristiano Bergodi a fost întrebat dacă sezonul ar putea fi considerat unul ratat în cazul în care U Cluj nu va reuși să câștige nici titlul.

Antrenorul clujenilor a început să râdă, spunând că sezonul este probabil cel mai bun din istoria Universității Cluj, indiferent de ceea ce se va întâmpla în campionat.

"E un sezon foarte bun! Sezon ratat? Ce glumă! De unde am pornit și am ajuns să jucăm finala Cupei României și să vedem dacă terminăm pe locul 1 sau 2.

Nu, e un sezon extraordinar de bun! Probabil cel mai bun sezon din istoria acestui club. S-a mai câștigat Cupa României doar în 1965, dar acesta e un campionat foarte bun.

E păcat că primul obiectiv s-a dus. Campionatul nu era un obiectiv, dar suntem acolo și nu cedăm nimic. Nu cedăm niciun milimetru. Mergem în Bănie pentru un rezultat pozitiv", a spus Bergodi.

Universitatea Craiova și U Cluj se vor înfrunta din nou, duminică, de la ora 20:30, în penultima rundă din play-off. Cu o victorie, oltenii devin campioni.

U Cluj poate prelungi lupta la titlu în cazul în care obține un rezultat pozitiv în Bănie. În ultima etapă, ardelenii vor juca pe teren propriu cu Dinamo, în timp ce Craiova va juca în Giulești cu Rapid.