Închiderea perioadei de mercato în campionatele importante din vestul Europei i-a spulberat visul, iar efectele s-au resimțit imediat, lucru confirmat chiar de antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă.



Tehnicianul giuleștenilor a admis că randamentul fundașului stânga a avut de suferit din cauza incertitudinii legate de viitorul său. Gâlcă a explicat că, în mod firesc, tânărul jucător a fost perturbat de zvonurile care îl dădeau ca și plecat de la echipă.



"Normal, normal. Orice jucător simte. Gândirea lui poate e și în altă parte. Și atunci el a avut o perioadă mai grea. A avut și probleme medicale și atunci s-a văzut mai mult în prestația lui din teren", a punctat antrenorul, la ProSport.



Gâlcă îi cere constanță



Cu toate acestea, odată ce situația s-a clarificat, Gâlcă a observat o schimbare în atitudinea și jocul lui Borza, fiind acum mulțumit de progresul său, în special pe faza defensivă. "În momentul de față e foarte bine. Eu sunt mulțumit. A îmbunătățit un aspect bun pe apărare. E mult mai agresiv în contactele cu adversarul", a adăugat tehnicianul.



Pentru a atinge însă potențialul maxim și a deveni un jucător de talia lui Răzvan Raț, Gâlcă îi transmite un mesaj clar lui Borza: "Are nevoie de constanță în joc. Și să își propună să facă mult mai multe în toate aspectele pentru că e important pentru el să crească ca jucător".



Ghinioanele par să nu se fi încheiat pentru fundaș. Convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru, Borza a suferit o accidentare și a devenit indisponibil, ratând astfel o altă oportunitate importantă.

