Campioana s-a deplasat joi seară la Botoșani pentru confruntarea cu moldovenii din etapa restantă #4 a sezonului regulat din SuperLiga României.



FCSB a pierdut punctul pe ultima sută de metri, după ce Zoran Mitrov a executat perfect o lovitură liberă și a adus victoria botoșănenilor în minutul 90+8.

Primă uriașă pentru victoria cu FCSB

Formația pregătită de Liviu Ciobotariu a avut o miză suplimentară pentru a obține victoria în fața campioanei României.

Potrivit Prosport, Valeriu Iftime, patronul grupării moldovene, a pregătit un bonus financiar de 150.000 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 7000 de euro pentru fiecare jucător în cazul unui succes.

Elias Charalambous: ”Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei”



După meci, Elias Charalambous a precizat că se va analiza evoluția elevilor săi și va încerca să regleze totul pănă la următorul meci al campioanei în SuperLiga.



Pentru FCSB urmează meciul cu Unirea Slobozia de duminică, 24 noiembrie, de la ora 18:15.



”Era finalul meciului și trebuia să riscăm. Am luat acel gol. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei, au dat totul în acest meci. Uneori câștigi, alteori nu. Astăzi nu am reușit, asta este. Vom analiza, să vedem ce nu a mers. Trebuie să ne regrupăm, pentru că duminică avem meci.



Mergem mai departe. În aceste meciuri, când ai ocazii cum au fost ale noastre și nu marchezi, poți să plătești. Asta s-a întâmplat. Am plătit pentru ocaziile irosite. În astfel de meciuri, discuți mai repede de luptă și de acțiuni individuale”, a spus Charalambous după meci.



FC Botoșani rămâne pe locul 14 cu 16 puncte. De cealaltă parte, FCSB se situează pe locul 6 cu 24 de puncte înregistrate după 16 runde desfășurate în sezonul regulat.