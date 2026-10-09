EXCLUSIV Atacant pentru Reghecampf la FCSB: "Din decembrie încolo! Fotbalist bun"

Atacant pentru Reghecampf la FCSB: &quot;Din decembrie încolo! Fotbalist bun&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a întărit serios în compartimentul ofensiv pe finalul perioadei de mercato, după ce la echipă au sosit Denis Drăguș, Arnold Garita sau Meriton Korenica.

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arnold garitaRobert NitaFCSB
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Noul antrenor Laurențiu Reghecampf este așteptat să îl titularizeze în centrul atacului pe Arnold Garita, mai ales în perioada în care Denis Drăguș va fi absent din cauza problemelor medicale. Camerunezul a sosit la FCSB în august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors, până pe 31 decembrie.

Robert Niță: "Garita cred că rămâne la FCSB și din decembrie încolo"

Deși nu a marcat în cele 6 meciuri strânse până acum, Garita este elogiat de Robert Niță. Ex-atacantul de la Steaua și Rapid spune că fostul fotbalist de la FC Argeș are un profil rar în fotbalul românesc și se așteaptă ca FCSB să îl păstreze pe Garita și după expirarea împrumutului.

"Garita mi se pare un fotbalist bun. E un atacant cu un profil care cam lipsește în România. El scoate penalty, e prezent tot timpul, știe să protejeze, pleacă pe spații, chiar dacă e jucător cu gabarit. E un jucător la care fundașii centrali trebuie să fie atenți tot timpul, dă și cu capul.

Eu cred că va rămâne și din decembrie încolo", a spus Robert Niță, la emisiunea VOYO Sport Live.

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Gigi Becali: "Extraordinară impresie mi-a lăsat Garita"

Arnold Garita a obținut un penalty în meciul FCSB - Petrolul 2-2, iar la final a cules laude și din partea patronului Gigi Becali.

„(n.r. - Arnold Garita) Extraordinară impresie mi-a lăsat și Garita. Extraordinar! (n.r. - V-a plăcut?) Da! Va fi ceva, o să vedem, o să vedem... Să găsim formula ideală și după aia discutăm. La ora asta nu am găsit-o. 4-1, 3-1, 5-1, asta e formula ideală.

Adică cum am avut 2-1 cu Muhar în teren și dominam jocul. Fără teamă, pasam fără probleme. Poate ne mai trebuie un mijlocaș acolo care să... nu știu, nu poți să găsești mijlocul. Joao Paulo ăsta e jucător valoros, dar nu poți să îl găsești, nu pot să îmi dau seama despre el. Nu este... adică joacă prea încet, nu dă drumul la minge! Și asta e situația. O să găsim noi formula”, spunea Gigi Becali, luna trecută, la Digisport.

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