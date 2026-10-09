Noul antrenor Laurențiu Reghecampf este așteptat să îl titularizeze în centrul atacului pe Arnold Garita, mai ales în perioada în care Denis Drăguș va fi absent din cauza problemelor medicale. Camerunezul a sosit la FCSB în august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors, până pe 31 decembrie.

Robert Niță: "Garita cred că rămâne la FCSB și din decembrie încolo"

Deși nu a marcat în cele 6 meciuri strânse până acum, Garita este elogiat de Robert Niță. Ex-atacantul de la Steaua și Rapid spune că fostul fotbalist de la FC Argeș are un profil rar în fotbalul românesc și se așteaptă ca FCSB să îl păstreze pe Garita și după expirarea împrumutului.

"Garita mi se pare un fotbalist bun. E un atacant cu un profil care cam lipsește în România. El scoate penalty, e prezent tot timpul, știe să protejeze, pleacă pe spații, chiar dacă e jucător cu gabarit. E un jucător la care fundașii centrali trebuie să fie atenți tot timpul, dă și cu capul.

Eu cred că va rămâne și din decembrie încolo", a spus Robert Niță, la emisiunea VOYO Sport Live.