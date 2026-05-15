Atac devastator lansat de Mihai Stoica: „Ceva neverosimil”

Oficialul FCSB l-a criticat dur pe Lucian Burchel, după ce acesta a contestat legalitatea numirii lui Lucian Filip pe banca tehnică. Disputa privind banca tehnică a echipei roș-albastre continuă, iar Mihai Stoica a reacționat tăios la adresa reprezentanților Federației Române de Fotbal.

Eroarea reclamată de oficialul FCSB

Conflictul a pornit în urma afirmațiilor făcute miercuri de Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal. Acesta a susținut că formația bucureșteană a încălcat regulamentul prin instalarea lui Lucian Filip ca antrenor interimar, motivând că acesta nu deține documentația obligatorie pentru un astfel de rol.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a infirmat complet aceste afirmații, explicând că normele actuale nu impun o astfel de regulă. El a subliniat că echipa a procedat perfect regulamentar și l-a taxat dur pe Burchel pentru necunoașterea propriului statut.

„Era în eroare domnul Lucian Burchel. Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci? Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil. Să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema. Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență A. Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a transmis Mihai Stoica la PrimaSport.