Atac devastator lansat de Mihai Stoica: „Ceva neverosimil”

Mihai Stoica iese la atac.

Oficialul FCSB l-a criticat dur pe Lucian Burchel, după ce acesta a contestat legalitatea numirii lui Lucian Filip pe banca tehnică. Disputa privind banca tehnică a echipei roș-albastre continuă, iar Mihai Stoica a reacționat tăios la adresa reprezentanților Federației Române de Fotbal.

Ce obligații are echipa roș-albastră

Conflictul a pornit în urma afirmațiilor făcute miercuri de Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal. Acesta a susținut că formația bucureșteană a încălcat regulamentul prin instalarea lui Lucian Filip ca antrenor interimar, motivând că acesta nu deține documentația obligatorie pentru un astfel de rol.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a infirmat complet aceste afirmații, explicând că normele actuale nu impun o astfel de regulă. El a subliniat că echipa a procedat perfect regulamentar și l-a taxat dur pe Burchel pentru necunoașterea propriului statut.

„Era în eroare domnul Lucian Burchel. Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci? Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil. Să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema. Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență A. Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a transmis Mihai Stoica la PrimaSport.

Ce obligații are echipa roș-albastră

Deși situația actuală a interimatului este considerată în regulă de către conducerea clubului, FCSB este presată de timp. Până pe 21 mai, când se împlinește o lună de la demisia lui Mirel Rădoi, gruparea are obligația să numească un antrenor principal deținător al licenței Pro.

Anterior intervenției lui Stoica, șeful Școlii de Antrenori prezentase o cu totul altă interpretare a datelor înregistrate în acte. „Lucian Filip apare ca preparator fizic, iar din ce știu eu, o echipă care rămâne fără antrenorul principal deținător de licența Pro are obligația de a numi pe cineva care are licența A. Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nicio calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem. Interimatul la o echipă se asigură fie de unul dintre secunzii principalului care a plecat, fie de un alt antrenor care are nevoie minimum de o licență care trebuie să fie un singur nivel inferior celui al antrenorului principal care a plecat, adică să aibă Licența A”, a spus Burchel, potrivit golazo.ro.

