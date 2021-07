Premiera pentru Mutu in Liga 1! FCU a inscris primul gol la revenirea in prima liga! Bauza l-a invins pe Arlauskis 

CFR Cluj si FCU Craiova s-au intalnit in prima etapa din Liga 1.

Campioana Romaniei a deschis scorul rapid, cu doua goluri in doua minute, in fata nou-promovatei. Deac a inscris cu un sut din interiorul careului, iar Tahiri a dublat avantajul doua minute mai tarziu.

Bauza a redus din diferenta in minutul 22, dupa ce a primit in careu si a trimis un voleu spre poarta lui Arlauskis, care a fost pacalit de devierea lui Ciobotariu. Astfel, FCU a inscris primul sau gol dupa revenirea in Liga 1 si este si primul gol pentru Adrian Mutu in calitate de antrenor in prima liga.