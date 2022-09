Cu doar un singur punct după două partide din grupele Conference League și cu o prestație destul de modestă în campionat din punct de vedere al jocului arătat, CFR Cluj se află pe o pantă descendentă ca evoluție.

Neluțu Varga pare să își fi pierdut răbdarea, mai ales că ratarea calificării în fazele superioare din Champions League sau Europa League au venit la pachet cu probleme financiare.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, patronul campioanei României a dezvăluit care aspectele care îl nemulțumesc la echipă.

"Echipa joacă foarte urât, a pierdut cu echipe foarte slabe. Mă așteptam ca în Conference League să facă niște puncte până acum. Să vină să-mi explice situația reală, care este problema echipei de nu joacă la nivelul așteptărilor. Să nu vină să-mi povestească numai că el a jucat, dar arbitrii l-au furat. Asta e o vrăjeală! Eu nu mai admit asemenea prostii!

Eu nu l-am dat afară, nici nu m-am gândit la asta. Va fi o discuție decentă. Nu e cazul de divorț. Nu pot să vă spun așa, pentru că nu am făcut un calcul la virgulă, dar cert e că nu și-a acoperit bugetul. Deocamdată sunt pe minus, pe minus cu zeci de milioane. Nu cu un milion, două. El nu mi-a făcut nicio bucurie! Mai mult de faptul că a luat titlul și atât. La noi și când luam titlul era pagubă. Dacă dorește să plece, să renunțe la clauza pe care o are. Aștept campionatul și accederea în primăvara europeană!", a declarat Nelu'u Varga pentru PRO TV.

Dan Petrescu, discurs dur: "Dacă ei s-au plictisit de campionate și grupe, plec!"

La conferința de presă susținută înaintea meciului cu FC Argeș, Dan Petrescu a anunțat că este gata să plece dacă nici conducerea nu îl mai susține. Antrenorul a anunțat că va avea o discuție cu patronul Neluțu Varga, marți, în care se va stabili dacă rămâne sau nu la CFR Cluj.

Dan Petrescu nu înțelege de ce este atât de multă presiune pe el în condițiile în care a calificat echipa în grupele Conference League și a avut un mesaj dur pentru cei care "vor răul clubului".

"Eu nu înțeleg de unde vine această presiune. În primul an aici, am câștigat campionatul și am plecat. Am revenit, am venit pe final, am luat iar campionatul, poate nu era tot meritul meu, am dus echipa în grupe, am ajuns până în primăvară. Anul următor, am câștigat iar campionatul, iar ne-am dus până în grupele Europa League. Nici atunci nu era lumea mulțumită. După 6 luni, iar au fost probleme, am plecat, iar m-au chemat. Iar am luat campionatul, iar am ajuns în grupe. Băi, băieți, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupe, nicio problemă, plec! Dacă ei s-au plictisit... că eu mai mult să iau campionatul și să o duc în grupe, nu pot. Poate vine altul și ia Champions League sau ajunge în grupe. Nicio problemă! Dar eu nu înțeleg de unde vine această presiune.

L-am sunat pe patron și am zis ca după meciul cu Piteștiul să vorbim. Indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne în istoria clubului ca cel mai bun antrenor. N-o să se schimbe nici peste 1.000 de ani. Rezultatele nu o să mi le ia nimeni. Eu sunt mândru, fericit, nu mi-e frică de nimeni. Să vină toți fanii la mine, eu mi-am făcut datoria. Nimeni nu poate să facă la CFR niciodată ce am făcut eu.

De unde vine presiunea asta? Ce salarii? Noi am luat jucători liberi. Echipa e în grupe și se bate pentru campionat. Avem niște meciuri în minus și ne batem la campionat. Mai sunt 32 de meciuri. De unde e atâta panică? Alții, care vor răul clubului, se infiltrează și fac rău clubului. Ceilalți fac ei și atunci lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proști. Că asta fac acum, sunt proști toți de aici. Dacă ar fi inteligenți, ei știu cine e omul și antrenorul Dan Petrescu. Sunt persoane care vor răul clubului", a spus Dan Petrescu.