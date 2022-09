„Îți aduce 6-7 milioane de euro și îl dai afară?” Reacția lui Nicolae Dică despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj

FCSB se va întâlni cu Universitatea Craiova în etapa a 11-a din Superligă duminică, de la ora 21:30, în main event-ul serii.

La conferința de presă premergătoare derby-ului, Nicolae Dică a avut câteva cuvinte de spus la adresa situației cu Dan Petrescu, care ar fi la un pas de a părăsi CFR Cluj după ce a dus echipa în grupele Conference League.

Dică: „Îți aduce 6-7 milioane și îl dai afară?”

„Nici el nu are rezultate slabe. El a calificat echipa în Conference, dar cred că acolo e vorba că este de multă vreme la club. Eu am venit de o lună și jumătate, am calificat echipa. Am făcut performanță, am reușit alături de staff, de conducere și de jucători să ne calificăm în grupe după 5 ani.

Un om care vine și califică echipa și îți aduce în club 6-7 milioane de euro îl dai afară? Tu dacă ai o afacere l-ai da afară? Este clar că în fotbal, dacă o echipă nu are rezultate, antrenorul plătește. Dacă nu mai există încredere, e clar că ne strângem mâna. Dar nu vreau să comentez ce se întâmplă la alte echipe.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică.

Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 21:30

Universitatea Craiova a disputat nouă partide până acum și se află pe poziția a noua în clasamentul Superligii, cu 14 puncte. Trupa din Bănie a înregistrat patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FCSB a jucat doar opt meciuri până în clipa actuală. Formația dirijată de Nicolae Dică se situează aproape de zona fierbinte, ocupând locul 13 cu opt puncte. Roș-albaștrii au înregistrat o singură victorie, cinci remize și au pierdut de două ori.

În ultima partidă dintre cele două echipe, FCSB a pășit învingătoare în fața Universității Craiova în deplasare, pe Stadionul Ion Oblemenco, grație reușitei lui Mamut din minutul 86 (08.05.2022).