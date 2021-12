Așa arată interiorul bolidului de jumătate de milion de dolari cu care Anamaria Prodan a întors privirile în Dubai

Impresara a plecat la Dubai, acolo unde plănuiește să își petreacă revelionul. Pe Instagram, ea s-a etalat cu un Lamborghini Aventador 63 Edition, mașină cu un motor de 770 de cai putere și o accelerație de 2.8 secunde pentru suta de kilometri.

Bolidul are un preț de 517.770 de dolari, fiind un model aniversar, care face trimitere la anul în care s-a lansat Lamborghini (1963). Acesta este în ediție limitată, fiind doar 63 astfel de mașini.

Așa arată interiorul bolidului de jumătate de milion de dolari

Anamaria Prodan s-a lăudat pe Instagram cu bijuteria pe care o conduce în Dubai: ”Mmmmmmmm...Lamborghini Aventador Baby. Te iubesc, baby! Aceasta este aleasa”. Este a doua mașină ”de lux” cu care se afișează impresara, după ce în vară a cheltuit aproape 300.000 de euro pe un Lamborghini Huracan Evo, cu o putere de 670 CP și o accelerație de 3.1 secunde pentru suta de kilometri.

”Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați 'cu bani'! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice.

Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini :) și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”, a spus Anamaria Prodan, pentru digisport.ro, după achiziția modelului Huracan.

FOTO: Fashion Motors TV