Arnold Garita, OUT de la FC Argeș! Jucătorul a confirmat plecarea 

Fotbalistul s-a aflat în centrul atenției datorită prestațiilor sale bune din acest sezon, astfel că a intrat pe radarul lui Gigi Becali. Mai mult, s-a tot scris că ar putea ajunge să semneze cu FCSB, fără să existe un anunț oficial în acest sens, dar acum jucătorul și-a lămurit viitorul.

Arnold Garita a confirmat plecarea de la FC Argeș

Arnold Garita a postat un mesaj pe contul de Instagram prin care confirma clar că pleacă de la FC Argeș, arătându-și recunoștința față de oportunitățile pe care le-a primit la gruparea piteșteană.

„Dragi suporteri ai lui Argeș, sezonul acesta a fost presărat cu emoții, dar și cu dezamăgiri mari. Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să menținem clubul în prima ligă, am dat totul pe teren pentru club și pentru voi, uneori am reușit lucruri incredibile, dar uneori am eșuat, dar vreau să știți că întotdeauna am dat 100% pentru club.

Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit, dragostea pe care mi-ați arătat-o și mulțumesc clubului că m-a recrutat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil, însă pentru restul carierei trebuie să plec de la FC Argeș. Trebuie să ofer o nouă direcție carierei mele și sper că îmi veți înțelege decizia. Nu vă voi uita vreodată și vă mulțumesc tuturor”, a scris Garita pe Instagram.

Arnold Garita îl costă pe Gigi Becali o avere

Atacantul francez avea stipulat în contract că dacă FC Argeș va retrograda, va deveni liber de contract. Ceea ce s-a și întâmplat, după ce clubul din Trivale a pierdut barajul cu Dinamo, 5-8 la general. Însă, Arnold Garita are încă pretențiile ridicate pentru a semna cu FCSB. Potrivit GSP, Gigi Becali i-a oferit o primă de 100.000 de euro la semnătură și un contract de 20.000 de euro lunar. Numai că, vârful de atac dorește să câștige 25.000 de euro pe lună și să beneficieze de un bonus de instalare de 200.000 de euro. În total, dacă cerințele lui Arnold Garita s-ar concretiza, ar urma să câștige 440.000 de euro în primul an de contract la clubul roș-albastru.