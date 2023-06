După ce ar fi rezolvat deja transferul lui Arnold Garita (27 de ani) de la FC Argeș, omul de afaceri a mai primit o veste bună. Robert Ivanov (28 de ani), unul dintre fundașii pe care Becali i-ar vrea la FCSB în această vară, s-a despărțit de Warta Poznan, echipa pentru care evolua din 2020.

Clubul a oficializat despărțirea de fundașul finlandez, care a oferit și câteva declarații pentru site-ul oficial al clubului. Recent, numele lui Ivanov a fost asociat cu FCSB inclusiv în presa din Polonia.

Robert Ivanov s-a despărțit de Warta Poznan

Gigi Becali ar fi gata să-i ofere și un salariu uriaș finlandezului pentru a juca la FCSB: 30.000 de euro pe lună.

"Începuturile mele la Warta Poznan nu au fost ușoare. În vremurile nebunești ale pandemiei, am părăsit Helsinki pentru prima dată, m-am mutat la un club străin și am început un nou capitol din viața mea. Cred că după câteva luni totul a început să arate așa cum ar trebui.

Am fost fericit la Warta, am cunoscut oameni grozavi și, cel mai important, eram o familie în vestiar. Apreciez ceea ce am realizat împreună la Warta, dar simt că a venit timpul pentru o schimbare. Am nevoie de noi provocări și experiențe și, de asemenea, cred că va trebui să ies din nou din zona mea de confort”, a spus Robert Ivanov, pentru site-ul lui Warta Poznan.

Robert Ivanov are 1.97m și este un titular obișnuit în naționala Finlandei, alături de care a participat inclusiv la EURO 2020. Stoperul a crescut în țara natală, unde a evoluat pentru LPS, FC Myllypuro, FC Viikingit și FC Honka, iar ultimele trei sezoane le-a petrecut în Polonia, la Warta Poznan.

32 de meciuri a strâns Robert Ivanov în ultimul sezon la Warta Poznan. A marcat un gol și a încasat patru cartonașe galbene

750.000 de euro este cota de piață a finlandezului, potrivit Transfermarkt

La prima sa apariție publică după meciul cu Rapid, pierdut cu 1-5, Gigi Becali a anunțat lista de transferuri.

„Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.