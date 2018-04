"Am facut niste gesturi obscene, sa ma ierte! Imi pare rau ca nu suntem inca legali!" Declaratii geniale ale lui Pancu dupa derby-ul cu Steaua

Pancu e fericit dupa derby-ul cu Steaua. Atacantul de 40 de ani al Rapidului isi cere scuze in fata suporterilor rivali pe care i-a injurat.

"Ma bucur ca a fost figura mea in coregrafia Rapidului. ochii erau foarte apropiati, nu prea semana cu mine. Dar nu-i nimic, a fost o coregrafie extraordinara, o atmosfera extraordinara, cum nu am vzut de foarte mult timp. Rapid a inviat, emulatia asta a lipsit foarte mult timp. Nu suntem inca in regula, nu suntem legali, dar ma bucur ca am vazut ce am vazut. Au aruncat in mine cu monede, cu bete de la steaguri. Imi cer scuze pentru gesturile pe care le-am facut ca raspuns. Mereu m-am comportat ca un tanar, nu am fost niciodata inteleptul grupului. Nu sunt eu batran intelept, traiesc ca un jucator tanar. Am facut cateva gesturi, imi pare rau. Trebuie sa inteleaga si suporterii ca o petarda in cap, o moneda aruncata pot sa faca foarte mult rau", a spus Pancu la Digisport.