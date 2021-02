Vestea pe care Balgradean nu voia sa o auda! CFR s-ar fi inteles cu Arlauskis! "Am ajuns la un acord si revine acasa!" Ce avere a strans fostul portar al campioanei in Arabia

Postul de titular al lui Cristi Balgradean ar putea sa fie pus in pericol.

Fostul portar de la FCSB nu a oferit prestatiile pe care ardelenii le-ar fi dorit de la el. El a gresit inexplicabil si in ultima partida contra Viitorului, cand a scapat mingea din mana. Oficialii de la CFR l-ar fi contactat pe fostul lor jucator, Giedrius Arlauskis, portar care s-a despartit duminica de Al Shabab. Echipa din Arabia Saudita a dorit sa ii faca loc in lot lui Ighalo, fostul jucator de la Manchester United, deoarece locurile pentru straini sunt limitate in competitia interna.

Omul care a castigat alaturi de "feroviari" ultimele 3 titluri ar fi ajuns la intelegere cu CFR, si va veni saptamana viitoare in Romania pentru a semna un nou contract, potrivit ProSport. "Ne-am inteles de principiu cu Arlauskis. Revine acasa", au spus surse din anturajul CFR-ului.

In cele 6 luni petrecute in Arabia Saudita, lituanianul s-a imbogatit. Al Shabab a fost nevoita sa ii plateasca despaguburi pentru rezilierea contractului, pe langa obligativitatea de a-i plati salariul si prima de instalare. Astfel in cele 6 luni petrecute la club, portarul in varsta de 33 de ani ar fi incasat 2 milioane de euro. El a evoluat pentru Al Shabab in doar 9 partide.

Giedrius Arlauskis este cotat de catre site-ul Transfermarkt.com la suma de 1,8 milioane de euro.