"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid

Karlo Muhar (30 de ani) a jucat doar o repriză contra lui FC Voluntari (2-1). Noul căpitan de la FCSB a încasat rapid un cartonaș galben și a fost înlocuit la pauză cu Ofri Arad.

Muhar are fractură, dar ar putea juca în FCSB - Rapid

Muhar s-a ales și cu un deget învinețit, iar investigațiile au arătat că este vorba de o fractură. Având în vedere că problema este la nivelul mâinii, Mihai Stoica este optimist că mijlocașul croat va putea juca în derby-ul cu Rapid chiar și cu această accidentare

"Cred că Muhar va fi apt. Asta e o accidentare cu care poți juca. Are fractură. Există o vorbă: 'Degetul mic nu îți folosește la nimic'.

Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Și eu am avut un deget fracturat și jucam la momentul ăla. Semnalizează puțin stânga, dar asta e, nu contează", a spus Mihai Stoica, miercuri seară, la Prima Sport.