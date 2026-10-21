"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid

&quot;Are fractură!&quot; FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid Superliga
SPORT.RO
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Karlo Muhar și Denis Drăguș, doi dintre jucătorii sosiți recent la FCSB, sunt incerți pentru derby-ul cu Rapid, de sâmbătă seară.

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Karlo Muhar (30 de ani) a jucat doar o repriză contra lui FC Voluntari (2-1). Noul căpitan de la FCSB a încasat rapid un cartonaș galben și a fost înlocuit la pauză cu Ofri Arad.

Muhar are fractură, dar ar putea juca în FCSB - Rapid

Muhar s-a ales și cu un deget învinețit, iar investigațiile au arătat că este vorba de o fractură. Având în vedere că problema este la nivelul mâinii, Mihai Stoica este optimist că mijlocașul croat va putea juca în derby-ul cu Rapid chiar și cu această accidentare

"Cred că Muhar va fi apt. Asta e o accidentare cu care poți juca. Are fractură. Există o vorbă: 'Degetul mic nu îți folosește la nimic'.

Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Și eu am avut un deget fracturat și jucam la momentul ăla. Semnalizează puțin stânga, dar asta e, nu contează", a spus Mihai Stoica, miercuri seară, la Prima Sport.

Drăguș, cu semnul întrebării pentru FCSB - Rapid

Denis Drăguș nu a mai jucat de pe 19 septembrie, când a ieșit accidentat în minutul 42 al meciului Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Atacantul s-a confruntat cu o întindere de ligamente și nu a fost forțat la meciul cu FC Voluntari pentru a nu exista o recidivă.

Drăguș este în continuare incert. Întrebat dacă atacantul va putea fi folosit la meciul cu Rapid, Mihai Stoica a răspuns scurt: "Vedem sâmbătă".

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