Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59'). În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, dar este în continuare departe de lupta pentru titlu.

Fosta campioană a României se pregătește acum pentru derby-ul de sâmbătă cu Rapid. Karlo Muhar (30 de ani), unul dintre titularii echipei, are probleme și riscă să nu fie pe teren în weekend.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, spune că mijlocașul s-ar putea să aibă un deget rupt după meciul cu FC Voluntari.

Mihai Stoica anunță: Karlo Muhar, în pericol să nu joace cu Rapid!

„Ne-am făcut viața grea cu Voluntari pentru că nu am marcat mai repede golul doi și apoi, inexplicabil, am căzut. Ei au egalat și vreo 20 de minute am fost de nerecunoscut, nu că până atunci am fost cine știe ce. Au avut două ocazii mari să facă 2-1.

În niciun caz nu pot spune că e o victorie meritată, că nu este, dar e victorie și asta contează. Muhar are un deget violet, nu știm dacă are fractură sau nu. Există și chestii pe care nu poți să le spui, sunt și schimbări forțate. S-ar putea să aibă degetul rupt, e violet total, noi sperăm să nu”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.ro.

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 18 puncte și ocupă poziția a 6-a în clasament, aflându-se la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. De partea cealaltă, FC Voluntari a înregistrat al optulea eșec stagional și se află pe locul 15, cu 8 puncte.

FCSB a urcat pe loc de play-off după victoria cu Voluntari

Confruntarea de la Voluntari a început cu ocazii la ambele porți. Portarul Jurhar a respins șutul expediat de Radunovic în minutul 3, iar gazdele au replicat prin execuția lui Schieb, în minutul 6. Un minut mai târziu, Haruț a intervenit salvator de pe linia porții la șutul lui Miculescu.

Scorul a fost deschis în minutul 27 de Garita, din pasa lui Radunovic, după ce tot atacantul camerunez trimisese pe lângă poartă în minutul 22. Același Garita a mai trimis o dată mingea în plasă în minutul 34, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

În repriza a doua, ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Guțea, care a punctat cu un șut la colțul scurt. Trupa lui Florin Pîrvu a fost aproape de a prelua conducerea în minutul 70, când Babic a nimerit bara. În cele din urmă, bucureștenii au dat lovitura în minutul 85: intrat pe teren în locul lui Garita în minutul 78, Stoian a profitat de o greșeală a lui Șuteu și a marcat golul victoriei. Oaspeții au mai avut o oportunitate și în primul minut al prelungirilor, când Boutoutaou a trimis în bară.