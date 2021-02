EXCLUSIV | Face SENZATIE in Liga 1, dar nu uita de scoala! Cum se descurca 'perla' Popescu la cursuri 

Octavian Popescu (18 ani) a impresionat inca de la debutul sau pentru FCSB!

Tanarul jucator este revelatia sezonului in Liga 1, datorita prestatiilor sale extrem de solide. Adus de FCSB in vara anului trecut de la Regal Bucuresti, Popescu apartine de Grupul Scolar Agricol Nucet din judetul Dambovita.

Antrenorul sau de la Grupul Scolar Agrigol Nucet, Marius Rotaru, care ii este si diriginte, a vorbit despre fotbalistul ros-albastrilor si activitatile sale de la scoala. Acesta a dezvaluit ca Popescu participa la cursurile online si este activ.

"E in clasa a 12-a la noi, intra la ore online, este ok la scoala, e de 7-8. Doar la antrenamente nu poate participa. La vara va sustine BAC-ul.

A inceput fotbalul in clasa a 2-a, si-a dorit mult sa ajunga fotbalist, nu a lipsit de la antrenamente. Si acum vrea sa termine cele 12 clase. La sfarsitul clasei a 12-a, sustine si atestat, asa se intampla la scolile cu profil sportiv.

Va primi atestat de instructor sportiv, deci, va avea si o calificare. Este un baiat cuminte. Am mare incredere in el!", a spus Marius Rotaru la PRO X.

Un singur gol in 20 de meciuri pentru FCSB are Popescu in acest sezon, care a dat si sase assist-uri si a obtinut si trei penalty-uri pentru gruparea lui Petrea.