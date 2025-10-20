Rapid se situează pe poziția secundă în clasament cu 28 de puncte. După 13 etape, giuleștenii au bifat opt victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere.



Trupa din ”Grant” a învins-o în ultima etapă pe Dinamo într-un meci disputat pe Arena Națională. Cu 2-0 s-a impus Rapidul lui Constantin Gâlcă, care încă nu a cedat în fața contracandidatelor la titlu.



Marian Iancu surprinde și face lobby pentru o mutare de excepție la Rapid: ”E dușmanul meu și l-am urât, dar îl vreau acolo! Egalul lui MM Stoica”



Marian Iancu a scris un mesaj pe rețelele social media în care a făcut lobby pentru numirea lui Cristi Balaj ca președinte al Rapidului. În clipa de față, în organigramă, Victor Angelescu, care este și acționar minoritar, figurează ca președinte.



”Aflu acum că fostul mare arbitru Cristian Balaj, dușmanul meu, este liber de contract după ce a demisionat din funcția de președinte de la CFR Cluj. Domnule Șucu, dacă vrei performanță în administrație, imediat, dar imediat, semnează cu Cristian Balaj.



Nu poți găsi un om mai complet profesional decât el. L-am urât la un moment dat, dar nu pot amesteca lucrurile. Eu sunt profesionist, nu amator și nu aș ezita nicio clipă.



Regulile jocului, arhitectura lotului unei campioane, spațiu public, imagine, relații, FRF, notorietate internațională fotbalistică și multe 'altelte' sunt calități care se învață în zeci de ani de meserie.



Ai avea, domnule Șucu, un egal al lui Mihai Stoica. Nici Genoa nu are așa ceva”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

