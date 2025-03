Chiar dacă a declarat în mai multe rânduri că nu se gândește la titlu, tehnicianul giuleștenilor este hotărât să obțină rezultate cât mai bune în play-off și o clasare care să-i permită să se califice pentru cupele europene.

În ziua în care a împlinit 54 de ani, Marius Șumudică a vorbit despre ceea ce înseamnă Rapid pentru el, dar și despre obiectivele pe care le are pentru ultima parte a sezonului.

"Așa este Marius Șumudică, nu? Sper să continui și să fiu tot la fel cum am fost. Când ai Rapid în suflet, nu poți să fii altfel. Eu nu pot să mă transform.

Un nebun frumos, să zic așa. Am rămas același. Caracterul îl schimbi greu. Am încercat și la începutul acestui sezon să fiu un alt tip, mai liniștit, dar nu pot. Asta e Șumudică! Și încasez, și dau. Așa e în viață, sunt pregătit sa încasez, am încasat, dar o să și dau.

Va fi un play-off cu cele mai bune echipe în momentul de față, va fi un play-off disputat. Fiecare se poate gândi și poate tinde către cupele europene.

Nu cred ca va fi liniștit, din parte noastră nu va fi liniștit, cu siguranță. Rapid nu poate să fie liniștit niciodată și Șumudică nu va fi liniștit niciodată în play-off.

Eu când nu sunt agitat, nu sunt Șumudică, mi-e îmi place și recunosc că asta este unul dintre defectele mele. Nu pot trăi fără conflicte", a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru PRO TV.