Promisiunea lui Elias Charalambous după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, care luptă pentru clasarea pe locul al doilea, a deschis scorul rapid, prin Raul Silva (4), care a şutat din careul mic, după ce Jovan Markovic trimisese mingea în bară.

Oltenii au marcat al doilea gol în minutul 71, prin Andrei Ivan, care a reluat în plasă centrarea lui Ştefan Vlădoiu. FCSB a avut şansa de a relansa partida, dar Darius Olaru a ratat un penalty (77 - bară).

Pentru FCSB, care a fost lipsită de câţiva titulari, a fost primul eşec suferit în play-off, în timp ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie după două eşecuri consecutive, pe teren propriu.

Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Universitatea Craiova

Tehicianul campioanei din Superliga României a explicat care au fost motivele pentru care echipa sa nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv în Bănie.

"Este adevărat că am primit gol foarte repede. Am avut șanse de a marca și trebuia să fim și mai concentrați în fața porții. Până când am primit golul secund, am fost echipa care a controlat meciul.

Jucătorii au arătat atitudine și sunt mulțumit, am vrut să vedem la ce nivel se află. Olaru a jucat bine, dar nu a reușit să înscrie, așa e la penalty-uri. Am numai cuvinte de laudă la adresa lui. Trebuie să fim serioși la fiecare meci pentru că suntem o echipă mare. Jucătorii și-au arătat calitatea și valoarea.

Tavi Popescu este unul dintre cei mai talentați jucători din România, sunt sigur de asta. O să vorbim cu doctorul să vedem cum rezolvăm această accidentare, pentru că ne bazăm pe el.

Sper să-i facem fericiți pe suporteri la următorul meci și să avem un stadion plin", a spus Elias Charalambous, după meci.