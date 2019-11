Anuntau ca se bat la PLAY-OFF, dar sunt mai aproape de FALIMENT! Anuntul de ultima ora al lui Muresan despre datoriile lui Hermannstadt

Probleme mari la Hermannstadt. Nu doar locul din clasament le da frisoane conducatorilor si fanilor echipei din Sibiu. Si situatia din conturile clubului e dificila.

Presedintele lui FC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a spus ca datoriile actuale ale clubului sunt in jurul a 7-800.000 de euro.

"Interesul este foarte mare din partea suporterilor si asta nu poate decat sa ne bucure. O problema pe care am avut-o de la inceput a fost ca bugetul clubului a fost mic, chiar daca a fost realist. E greu sa asiguri un buchet mai mare in conditiile in care din drepturile TV am luat cei mai putini bani. Un alt handicap real este faptul ca nu am jucat acasa. Nici atmosfera din lot nu este dintre cele mai bune, pentru ca sunt unele persoane care au fost la club si care baga batul prin gard. Faptul ca trecem prin dificultati financiare si s-au acumulat niste datorii la salariile jucatorilor a contribuit la o atmosfera mai proasta si la rezultate mai slabe decat ne asteptam. Echipa cred ca se exprima sub valoarea individuala jucatorilor in acest moment'', a afirmat Muresan.

''Dar pot sa spun ca astazi s-a platit primul salariu restant si pana se termina pauza cu echipa nationala se va plati si al doilea salariu si vom fi la zi. Am gasit resursele necesare, ceea ce este foarte important, pentru ca jucatorii neplatiti sunt nemultumiti. Clubul a acumulat datorii, multe datorii au venit din 2017 si 2018, am cerut si o reesalonare la ANAF ca sa putem sa tinem pasul, sa putem plati cheltuielile curente. Am gasit intelegere, atat la ANAF, cat si la firme si la jucatori sau fosti jucatori. Este o situatie a fotbalului romanesc, au fost si sunt probleme, dar foarte multe dintre ele le-am rezolvat. Datoria la stat era in jur de 600.000 de euro, apoi la vechi lucratori mai datoram spre 100.000 de euro, la furnizori, la firma de transport. Sunt datorii care ajung pe la 7-800.000 de euro. Dar important este ca facem fata si rezolvam problemele", a mai declarat Muresan.

Oficialul gruparii sibiene a infirmat zvonurile conform carora exista intentia vanzarii clubului: "Au aparut multe informatii neadevarate, cum ar fi ca dorim sa vindem clubul, astea sunt povesti, rautati care nu au niciun fel de acoperire, inventii. Noi suntem in cautare de noi sponsori sau investitori pentru a putea asigura bugetul de care avem nevoie si de a mari bugetul pentru a face un fotbal mai calitativ si mai performant. Suntem in discutii cu oameni care au plecat din Sibiu in Germania si cu firme din Sibiu si sper ca odata ce vom veni acasa vor aparea si sponsori noi. Dar nu se pune problema ca echipa sa se mute de la Sibiu, ba din contra, noi vrem sa ne mutam acasa, in Sibiu. Un motiv pentru care gasim greu sponsori este faptul ca nu jucam acasa, e greu pentru niste firme sa isi faca reclama intr-un alt oras".

Referitor la evolutia echipei, Muresan este convins ca odata cu achitarea datoriilor catre jucatori evolutia acestora se va schimba si ca nu se va pune problema retrogradarii in liga secunda: "Eu am incredere mare in jucatori si in Eugen Neagoe si sunt convins ca vom urca in clasament. Toti jucatorii vor continua la Sibiu, niciun jucator nu si-a exprimat dorinta de a pleca. Eu am o relatie apropiata cu jucatorii. Ei vor sa aiba rezultate mai bune, am avut discutii cu ei si ieri, si alaltaieri si am lamurit foarte multe lucruri. Sunt sigur ca va fi mai bine. Eu sunt sigur ca nu se va pune problema de a ramane in Liga I, sunt sigur ca vom ramane. Cu bugetul de acum nu puteam face minuni, nu putem sa ne gandim la play-off, dar ne putem descurca. Ieri am avut si eu discutie cu reprezentantii unor suporteri care vor sa stranga o anumita suma de bani. Mi s-a parut interesant pentru ca daca vor fi cateva mii se va strange o suma frumoasa. Asta imi demonstreaza ca interesul suporterilor este destul de mare fata de echipa".

Dupa 15 etape, AFC Hermannstadt ocupa pozitia a 12-a in clasamentul Ligii I, cu 13 puncte.