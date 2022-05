Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar al lui Dinamo, și-ar fi dorit să îl aducă pe Ionuț Lupescu în conducerea clubului, în locul lui Iuliu Mureșan, care va părăsi oficial clubul în curând, însă "Kaiserul" a transmis că nu este interesat să revină în fotbalul românesc.

Anunț categoric făcut de Ionuț Lupescu, după ce Zăvăleanu a încercat să-l aducă la Dinamo

Chiar dacă și-a încheiat recent mandatul de director tehnic la Federația din Arabia Saudită, Lupescu spune că are alte planuri. Mai mult, fostul internațional dezvăluie că nu a fost dorit niciodată în conducerea lui Dinamo de oamenii care care iau decizii la clubul din Ștefan cel Mare.

"Eu nu știu, nu am niciun plan. M-a sunat astăzi Răzvan Zăvăleanu să mă invite la unul dintre cele două meciuri din baraj, dar eu nu sunt în țară, ajung pe la mijlocul lunii iunie, dar asta a fost tot. (n.r - Întrebat dacă ar fi tentat de o venire la Dinamo) Nu. În primul rând, eu am alte planuri. În al doilea rând, nu cred că la Dinamo decide Răzvan Zăvăleanu decide cine să vină, ci probabil sunt alții în Consiliul de Administrație.

Nu, nu am în plan nimic legat de România, nici de UEFA, unde am fost aproape 10 ani. Vreau să încerc ceva nou, e un singur lucru pe care nu l-am făcut în fotbal. Deocamdată nu știu, vreau să-mi iau puțin timp să mă relaxez, iar după aceea vom vedea.

Eu știu că toți suporterii dinamoviști m-au dorit de fiecare dată, în fiecare an aproape, dar de când am plecat de la Dinamo, din 2001, eu n-am fost niciodată dorit la Dinamo de cineva care era în conducerea clubului și lua decizii. Trebuie să spun și asta foarte clar, nu poți să mergi la un club care nu îți oferă posibilitatea. Cu domnul Badea nu am vorbit", a spus Ionuț Lupescu, la Digisport.

Ionuț Lupescu (74 de meciuri și 6 goluri la echipa națională) a jucat la Dinamo în trei perioade diferite: 1986-1990, 1998-2000 și 2000-2002. "Kaiserul" are în palmares trei titluri și trei Cupe ale României cu formația bucureșteană.

Iuliu Mureșan, ca și plecat de la Dinamo

Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, Iuliu Mureșan nu și-a dat încă demisia de la club, dar nu s-a mai implicat în viața echipei și nu a mia fost prezent la meciuri de aproximativ o lună.

Momentan, Mureșan nu și-a dat demisia. Este, în continuare, omul care are drept de semnătură la Dinamo, dar planul său este să-și anunțe plecarea după cele două meciuri de la baraj, programate pe 21 și 28 mai, cu Universitatea Cluj.

Răzvan Zăvăleanu a lăsat de înțeles că Mureșan nu este mulțumit de atmosfera de la club, și că mai mulți factori l-au determinat pe fostul șef de la CFR Cluj și Hermannstadt să plece din ”Ștefan cel Mare”.

“Este foarte supărat şi dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat. Nu a putut să lucreze aşa cum dânsul credea că trebuie să o facă. Au fost o mulţime de factori care i-au influenţat munca şi atunci când nu poţi fi stăpânul propriilor tale decizii, este greu să îţi faci munca.

A fost poreclit în toate felurile. A fost demonizat. Până la urmă a acceptat să vină la Dinamo într-o situaţie foarte grea şi şi-a dat interesul. Cât a fost la Dinamo, am auzit tot felul de înjurături care mai de care mai scârboase la adresa domniei sale. Mi-e greu să îmi dau seama cum de a rezistat atâta timp. Nu va mai rămâne, orice s-ar întâmpla la baraj”, a spus Zăvăleanu, pentru Fanatik.