Anunt BOMBA! Daniel Ghita revine in ring la 4 ani dupa ce si-a anuntat retragerea! Cu cine va lupta

Fostul campion Local Kombat Daniel Ghita se intoarce in ring!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Ghita va lupta pe 15 septembrie impotriva lui Luis Tavares din insulele capului Verde, in gala Enfusion de la Antwerp. Tavares are 57 de meciuri in cariera, din care 51 castigate. N-a mai pierdut din octombrie 2016. De atunci, are 5 victorii consecutive!



Daniel Ghita, 37 de ani, a revenit in sport la Campionatul Mondial de Wushu de anul trecut, unde a obtinut medalia de bronz.



Fostul vicecampion mondial din Glory a luptat ultima data pe 21 iunie 2014, la Los Angeles, cand a pierdut in Glory 17 impotriva olandezului Rico Verhoven.