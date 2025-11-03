Moldovenii au 31 de puncte și sunt, momentan, pe locul doi în clasament. Au un meci în minus față de ”vecinele” din Superligă, cel cu Petrolul Ploiești, iar în cazul unui rezultat pozitiv vor reveni pe primul loc.



Chiar și așa, antrenorul Leo Grozavu (58 de ani) se gândește la o decizie radicală. Vrea să se retragă din antrenorat, meserie pe care a început-o în 2003, după ce s-a lăsat de fotbal.



Motivul? Grozavu a mărturisit în presa locală că vrea să fie mai aproape de familia sa. Regretă, însă, că nu a avut șansa de a antrena un club mare din România.



Leo Grozavu vrea să se retragă din antrenorat



”Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele.



Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg. La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac.



Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită. Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai... Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.



Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a spus Leo Grozavu, potrivit Botoșăneanul TV.

