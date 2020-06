Antrenorul pe care Gnohere l-a 'uitat' a dezvaluit cum s-a inteles cu 'Bizonul': "Relatia mea cu Gnohere?"

Dupa ce a plecat de la FCSB, Gnohere a vorbit despre fostii sai antrenori, mai putin despre Bogdan Vintila si Bogdan Andone.

Chiar daca atacantul francez nu a dorit sa spuna nimic despre el, Bogdan Andone a declarat ca a avut o relatie buna cu el, chiar daca nu a apucat sa il joace mult, deoarece a fost accidentat in perioada cand el antrena FCSB.

"Relatia mea cu Gnohere? Foarte buna, dar in perioada mea el a fost accidentat. A revenit cu operatia din vacanta, recuperarea a durat si nu am reusit sa ma folosesc de el. El e atacant de careu, de gura portii, nu e combinativ, sa duci jocul prin el. Dar e acolo unde trebuie si o baga in poarta. Dar, din punctul de vedere al unui antrenor, mai ai nevoie si sa duci jocul prin el. Dar e important ca marcheaza, ii dai dreptate", a spus actualul antrenor al Astrei pentru DigiSport.

Harlem Gnohere a jucat aproape 3 ani pentru formatia patronata de Gigi Becali. In tot acest timp, el a reusit sa stranga 115 meciuri in tricoul FCSB-ului, a marcat 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.

.