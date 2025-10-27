Echipa lui Leo Grozavu a câștigat cu 2-0 împotriva celor de la Hermannstadt și își păstrează prima poziție în clasament după 14 etape.

Deși scorul arată o victorie fără emoții, Grozavu a recunoscut că repriza secundă i-a pus pe jucătorii săi în dificultate. Portarul Anestis a fost jucătorul care a ținut echipa în meci.

Antrenorul-minune din Superliga, laude pentru Anestis

La finalul meciului, liderul rămâne cu picioarele pe pământ. Deși Botoșani are 31 de puncte și un avans de 4 puncte față de Universitatea Craiova, antrenorul refuză să se gândească la titlu sau la play-of.

„Ne-am pierdut reperele, probabil și frica asta, ne-am văzut prea repede câștigători. De asta avem portar, când greșim, să ne scoată. A avut și azi vreo două mingi scoase din poartă. Suntem în etapa 14, premii nu primim acum. Cu cât câștigăm mai multe meciuri, cu atât mai mult ne apropiem de obiectivul final. Da, evitarea de la retrogradare. Sigur, avem jucători de calitate, nu întâmplător suntem în poziția aceasta. E o săptămână grea, mai intervine și accidentările.

Mai sunt multe etape până în iarnă. Orice joc e obiectiv pentru FC Botoșani, nu cred că există antrenor care să se prezinte la meci și să vrea să piardă. Avem datoria să respectăm blazonul de echipă de pe primul loc și în Cupa României. Contează foarte mult, și Cupa poate să fie un prilej de afirmare pentru noi”, a spus Leo Grozavu la finalul partidei.

FC Botoșani, pe primul loc în Superliga

Cu 14 etape scurse în campionatul intern, FC Botoșani ocupă fotoliul de lider cu 31 de puncte adunate din nouă victorii, patru remize și o înfrângere.

Pentru moldoveni urmează un meci acasă în Cupa României cu Farul Constanța joi, 30 octombrie, de la ora 19:00, iar peste patru zile va face deplasarea la Ploiești, unde se va duela cu Petrolul în etapa #15.

