Antrenorul din play-out care VISEAZA la un atacant de TOP: "M-as duce pe jos sa il aduc pe Tucudean!" Singura conditie sa il transfere pe Gnohere

FCSB l-a dat disparut pe Gnohere aproape o saptamana.

Bizonul a fost bagat in somaj tehnic, dar nu vrea sa plece de la FCSB. E in Belgia si nu s-a prezentat la reunire.

Reporter: - L-ati aduce la Sibiu?

Vasile Miriuta: -Pe gratis, da, pentru ca bani nu avem de unde sa dam pentru transferuri acum.

Tucudean e insa preferatul lui Miriuta.

"E intre primii 2, poate chiar cel mai bun atacant din tara. Eu unul m-as duce si l-as aduce pe jos de la CFR", a declarat antrenorul lui Hermannstadt.

Miriuta se bate la retrogradare cu Dinamo, echipa la care a jucat si a antrenat.

"Iti trebuie minim 100 de milioane ca sa iei un club ca Dinamo. Daca nu ai 100 de milioane nu are rost sa te bagi la un club ca Dinamo", spune Miriuta.

Liga 1 se poate relua la mijlocul lui iunie, insa cine va avea jucatori bolnavi, risca sa piarda cu 3-0.

"E o prostie! Daca ti se imbolnaveste unul il izolam, nu? De ce sa pierd meciul? Cea mai mare prostie!"

Miriuta s-a intors din Ungaria si s-a ingrasat in carantina la Sibiu.

"Mananc deja la 16 ore, nu am ce face ca ma cam strang tricourile astea. Am fost verificat in fiecare zi, m-au verificat sa vada daca sunt la adresa pe care am scris-o in hartiile pe care le-am dat la vama", a spus antrenorul.