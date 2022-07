Antrenorul care nu vrea să audă de FCSB: "Nu mă duc acolo nici dacă îmi dă 10.000 de euro pe lună!"

Unul dintre antrenorii care spune că nu se vede lucrând cu Gigi Becali la FCSB este Petre Grigoraș (57 de ani), fostul tehnician de la Farul, Oțelul, Pandurii, CFR Cluj sau Foresta Suceava.

Petre Grigoraș: "Nu merg la FCSB nici pentru 10.000 de euro pe lună"

După o perioadă lungă petrecută în Liga 1, Grigoraș a coborât în eșaloanele inferioare în ultimii ani, iar în prezent pregătește formația Axiopolis Cernavodă, din Liga 4. Chiar și așa, spune că nu ar accepta o ofertă de la FCSB, având în vedere modul de lucru de la vicecampioana României.

"Vă spun cu sinceritate că nu. Chiar dacă acum nu activez la un nivel ridicat și orice ofertă ar fi acum acceptabilă, nu m-aș duce.

Vă spun cu mâna pe inimă: mâine dacă mi-ar zice: 'Îți dau 10.000 de euro pe lună, vino la FCSB', nu m-aș duce! Aș avea o viață scurtă și nu știu dacă m-aș plia pe ceea ce se vrea acolo", a declarat Petre Grigoraș, pentru Sport Total FM.

Petre Grigoraș putea ajunge la FCSB în 2010

Petre Grigoraș a fost aproape de a semna cu echipa lui Gigi Becali în 2010, după dspărțirea de Politehnica Iași și înainte de primul mandat la Pandurii, însă antrenorul nu a mai fost instalat pentru că a cerut prea mult timp de gândire.

"În vara lui 2010. Plecasem de la Iași și am primit un telefon de la dânsul. M-a invitat să discutăm la palat, dar am cerut un termen de 24 de ore pentru răspuns. Poate oricare alt antrenor ar fi sărit imediat în mașină și s-ar fi dus la întâlnire, dar am zis că vreau să analizez un pic, să văd lotul, fiindcă la Steaua nu poți veni decât pentru locul întâi.

Era atunci și un grup cumva mai fragil. N-a mai sunat apoi însă niciun telefon, fiindcă a existat probabil un coleg care n-a avut nevoie de timp de gândire. Nu mai mi-aduc exact aminte cine a venit până la urmă.

Cert e că eu am preluat apoi în scurt timp Pandurii, la primul meu mandat acolo", spunea Grigoraș, în noiembrie 2021, pentru Playsport.