Antrenorul care a promovat-o in Liga 1 pe CFR Cluj in 2004: “Va fi mai greu decat in trecut de ajuns in grupele Ligii Campionilor”

Aurel Sunda (61 ani) este antrenorul care a reusit o promovare aproape imposibila cu CFR Cluj, in 2004, pentru ca in primul sezon al clujenilor in Liga 1 dupa o pauza de 28 de ani sa mentina echipa si sa o duca pe locul 11. Cu Paszkany la conducere, un patron bogat si ambitios, care promovase echipa din Liga 3, dar dorea sa ajunga in primul esalon si sa se lupte cu marile forte ale fotbalului romanesc, clubul l-a angajat pe Sunda, care era considerat un specialist al promovarilor, el reusind in cariera sa 4 (UM Timisoara, Alba Iulia x 2, CFR Cluj) si jumatate (Sageata Navodari, a plecta dupa jumatatea sezonului). Sunda a pus prima caramida la succesul lui CFR Cluj din sezoanele urmatoare, iar acum ii felicita pe Dan Petrescu si elevii sai pentru al cincilea titlul de campioana a Romaniei.

“Ma bucura foarte mult ca a castigat CFR Cluj din nou campionatul, tin sa ii felicit pe toti care lucreaza in club, pe Dan Petrescu si pe jucatori, pentru ca a fost un sezon greu. Ma asteptam de atunci ca clubul sa devina unul important in fotbalul romanesc, pentru ca, incepand de cand am fost eu, au lucrat acolo multi oameni seriosi si buni profesionisti. Sigur, cand am ajuns eu la CFR, stadionul era format doar dintr-o tribuna si o peluza, nu erau aceleasi conditii ca acum, nu erau salarii asa mari. In acest moment, stadionul este unul de Liga Campionilor, este superb.

Clubul a evoluat mult, au venit multe calificari in grupele competitiilor europene si normal ca si conditiile si asteptarile sunt mult mai mari acum. Cred ca, daca toti din Romania ar urma exemplul lor, fotbalul romanesc ar creste foarte mult. Mai tin inca legatura cu persoane din club, fosti jucatori sau angajati din acea perioada, dar nu mai sunt asa multi, pentru ca s-au schimbat generatiile la toate nivelurile. Am mai vorbit si chiar i-am felicitat pentru acest success. Sunt foarte mandru ca sunt si eu parte a istoriei CFR-ului si ca am fost cel care a indrumat clubul la inceput pe acest drum frumos.

Eu am ajuns la CFR in sezonul 2003-2004, pentru ultimele 13 etape, inaintea mea, in acel sezon, mai antrenand echipa George Ciorceri si Dan Coca. Exista un blocaj la echipa si m-au numit pe mine pentru ca eram considerat un specialist al promovarilor, pentru ca tocmai le dusesem pe UMT si Apulum Alba Iulia in prima liga. Am recuperat distanta fata de Olimpia Satu Mare si Jiul Petrosani. Momentul psihologic a fost in ultima etapa a campionatului, cand eram la un punct in spatele Jiului. Noi am invins cu 3-0, iar Jiul a remizat pe teren propriu cu Gaz Metan Medias, scor 0-0, la care antrenor principal era Nelutu Sabau (n.r. - in sezonul 2003-2004, CFR Cluj a castigat Seria III a Ligii a 2-a cu 69p, fiind urmata de Jiul Petrosani - 68p si Olimpia Satu Mare - 67p).

Promovarea s-a jucat pana in ultima etapa, pana in ultima secunda, pot sa spun. Se incetinea un pic ritmul de progres al clubului pentru anii urmatori, daca nu se reusea promovarea atunci, dar oamenii erau foarte hotarati si CFR Cluj sigur ajungea sa promoveze si sa castige titlul mai tarziu. Nu stiu insa daca se mai castigau 5 titluri in 15 ani... De-a lungul timpului, s-au spus diverse lucruri despre CFR Cluj, dar acolo lucreaza oameni foarte competenti si performantele lor sunt realizate pe merit.

Cat despre calificarea in grupele competitiilor europene, trebuie amintit ca CFR Cluj a facut cele mai multe puncte in grupele Ligii Campionilor dintre toate echipele romanesti, cand nimeni nu credea in ei. Le doresc multa bafta si anul asta, desi e mai greu, se joaca multe tururi preliminare. Cred ca s-a ridicat destul de mult nivelul competitiei in Liga Campionilor, o sa fie mult mai greu de calificat pentru toate echipele romanesti, nu doar pentru CFR Cluj. Dupa ce am vazut in acest sezon, si mai ales saptamana trecuta, cu nebunia din semifinale, cred ca e mult mai greu de ajuns in grupele Ligii Campionilor”, a declarat Aurel Sunda pentru Sport.ro.