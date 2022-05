Antrenorul care a luat ultimul ”event” cu Dinamo anunță: ”Cred că mă reapuc de antrenorat. Va fi un moment de renaștere”

Mai în glumă, mai în serios, antrenorul care a reușit ultimul event din istoria lui Dinamo spune că vrea să se reapuce de antrenorat după ce Dinamo va avea un stadion nou. Inclusiv Mircea Lucescu și-a anunțat revenirea în ”Ștefan cel Mare”, după ce stadionul va fi gata.

Ioan Andone, entuziamsat de proiectul noului stadion Dinamo

„Dacă vine nea Mircea consilier, cred că mă reapuc. De patru ani am stat doar în tribună, cred că mă duc pe bancă”, a spus, râzând, Andone.

”Fălcosul” nu crede că Dinamo va avea emoții la baraj, unde va întâlni, cel mai probabil, Universitatea Cluj.

„Trebuie să fie ceva care se adaptează locului de aici, tradiției. Am înțeles ceva, că va avea peste 18.000 de locuri. Și asta e un lucru bun. Sigur va fi un moment de renaștere când va fi stadionul.

Echipă se face, cel mai greu e stadionul. Dinamo, dacă joacă cu atitudine, cu dăruire, ca la Botoșani, indiferent că e Clujul sau Hermannstadt, Dinamo nu va avea probleme”, a mai declarat Andone.

Noul stadion Dinamo va avea 25.000 de locuri

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui Dinamo! Stadionul a fost predat către Compania Națională de Investiții, care va iniția procedurile de demolare și construcție, urmând ca în 2024 să fie gata. Bode estimează că noua arenă va avea în jur de 25.000 de locuri.

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (...) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode.