Hakan Şukur, figură emblematică a fotbalului turc, este interzis în Turcia, acuzat de terorism, urmărit de regimul lui Recep Tayyip Erdogan şi obligat să trăiască în exil în California, relatează RMC Sport.

Fotbalist legendar, idol al echipei Galatasaray, cu opt titluri de campion al Turciei între 1992 şi 2008 şi chiar o Cupă UEFA în 2000 împotriva echipei Arsenal, este acum considerat un trădător al naţiunii sale de către regimul lui Recep Tayyip Erdogan, din cauza relaţiei sale strânse cu predicatorul musulman Fethullah Gülen.

Hakan Șukur a jucat și la Inter Milano

"Sunt gata să povestesc totul", a mărturisit Hakan Sukur într-un interviu acordat revistei France Football în luna mai şi publicat săptămâna aceasta. "Oamenii trebuie să ştie prin ce trec, nu este ficţiune, este ceva foarte real."

Fost fotbalist de legendă, adorat de o întreagă ţară, până la punctul în care a fost ales deputat în partidul lui Erdogan (care chiar a oficiat prima sa căsătorie în 1995) sau a candidat la preşedinţia federaţiei naţionale, Hakan Şukur se vede nevoit să trăiască în exil. S-a stabilit în Statele Unite în 2016, după ce a părăsit Turcia pentru a se muta în California.

"Am fost mereu asociat cu Gülen, pentru că am spus că apreciez ideile sale despre toleranţă şi convieţuire, dar nu am fost niciodată un «gülenist», nu am aderat niciodată la partidul său", a mai asigurat fostul fotbalist, care a jucat şi la Inter Milano şi Torino. "Am decis să demisionez din funcţie, la fel ca alţi deputaţi, ca reacţie la crimele anticonstituţionale care au ieşit la iveală. Nu am vrut să fiu asociat cu asta. Atât."

Însă Hakan Şukur se află acum sub acuzaţie şi este urmărit penal de autorităţile turce pentru "insultă" şi "finanţarea terorismului". Autorităţile au emis chiar un mandat de arestare pe numele său pentru presupusa sa participare la tentativa eşuată de lovitură de stat împotriva clanului Erdogan din 2016.

"Eram pregătit să mă apăr în faţa instanţelor turce dacă aş fi avut posibilitatea să fiu judecat în mod echitabil. Din păcate, acest lucru a fost imposibil", a continuat fostul fotbalist, clasat pe locul 18 în clasamentul Balonului de Aur din 2000.

Şofer, proprietar al unei brutării, Hakan Şukur şi-a început "viaţa de la zero" în Statele Unite

Stabilit peste Atlantic de un deceniu împreună cu soţia sa, Beyda, a fost nevoit să lucreze ca şofer la sosire, apoi a vândut cărţi, a oferit sfaturi echipei universitare de fotbal de la Stanford şi a investit într-o brutărie care a dat faliment… Jurnaliştii turci îi dăduseră însă de urmă în zona San Francisco şi începuseră să descrie în mod fals (potrivit lui) o viaţă de milionar în California.

"Este greu să fii nevoit să-ţi reîncepi viaţa de la zero când ai avut totul, când ai avut posibilitatea să-ţi achiziţionezi tot ce era necesar, ba chiar şi ceea ce era de prisos", a mai povestit bărbatul care are acum 54 de ani.

Şi a precizat în continuare despre viaţa sa în SUA: "Aici, în Statele Unite, îţi poţi exprima opinia fără teamă. Este o ţară guvernată de statul de drept."

"Fascismul este şi arta tăcerii", Hakan Sukur, îndepărtat din fotbalul turc?

Beneficiar al unui permis de şedere permanent (Green Card), Hakan Şukur poate continua să locuiască în California atât timp cât doreşte. Însă, departe de unii membri ai familiei sale care au rămas în Turcia - nu şi-a mai văzut părinţii de aproape un deceniu -, fostul atacant este, potrivit propriilor sale afirmaţii, ţinta unei campanii de marginalizare în fotbalul turc.

Cel mai bun marcator al naţionalei, el rămâne autorul celui mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale, cu un gol marcat în 11 secunde la Cupa Mondială din 2002, dar nu mai apare în registrele Federaţiei Turce de Fotbal (FTF) sau în statisticile oficiale. La fel se întâmplă şi la Galatasaray, unde numele său a fost eliminat din mai multe materiale, după cum precizează revista France Football.

"Încearcă să mă şteargă din memoria colectivă", a continuat fostul jucător în declaraţia acordată publicaţiei franceze. "Fascismul este şi arta tăcerii. Au redus pe toată lumea la tăcere."

Şi, deşi este fericit în noua sa viaţă din Statele Unite şi păstrează speranţa de a deschide acolo o academie pentru formarea tinerilor fotbalişti, Hakan Şukur nu uită de Turcia, unde "visează" să se întoarcă înainte de sfârşitul vieţii şi pentru că "îşi iubeşte poporul".

Însă, deocamdată, şi atâta timp cât va fi considerat un opozant al regimului şi un terorist, nu va putea pune piciorul pe teritoriul naţional. Aşadar, scrie news.ro, Hakan Şukur se va mulţumi să urmărească meciurile echipei naţionale turce la televizor sau din străinătate, cum a fost la Cupa Mondială din 2026 sau la EURO 2024 din Germania.